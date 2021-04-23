الكمنجاتي تطلق أغنية "شفت بحلمي"

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"الخليج 365": بالشراكة وبدعم من مؤسسة التعاون والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي ومؤسسة منى وباسم حشمة، تطلق جمعية الكمنجاتي إنتاجها الفني الجديد، أغنية " شفت بحلمي"، فكرة وألحان إياد ستيتي وكلمات زياد سوالمة وإخراج مادلين شعبان وأداء الأطفال من جمعية الكمنجاتي من جميع مراكزها في فلسطين.

تسعى أغنية "شفت بحلمي" إلى محاولةِ توثيقٍ "جماليٍّ" لأحلام أطفال فلسطين الذين يتطلعون إلى تخطي الجدران الرّابضة أمام دروبهم ويأملون إزالتها بالكامل. تستخدم الأغنية "الفراشة" مجازاً، فالأطفال يحذونَ حذوَها في سعيهم الحثيثِ إلى النور، وهم يوثّقون "أثرها" معلنين بذلك أفولَ العصرِ الذي تُذبح فيه العصافيرُ والفراشاتُ والآمالُ يومياً وسطَ صمتٍ كثيف.

