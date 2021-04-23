شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد عرض مسلسل "كوفيد - 25" على قناة ON والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت قناة ON، عن مواعيد عرض مسلسل "كوفيد 25" للنجم يوسف الشريف على شاشتها، بدءًا من يوم الأربعاء المقبل، حيث يعرض الساعة 12.30 صباحًا ويعاد الساعة 7 صباحًا و11.30 صباحاً، حيث يعرض العمل على قناتى ON والحياة خلال النصف الثانى من شهر رمضان الجارى.



كوفيد 25

مسلسل "كوفيد - 25" بطولة يوسف الشريف، وأحمد صلاح حسني، وأيتن عامر، وإدوارد، وايناس كامل، وراندا البحيري، وميدو عادل، وأمير صلاح الدين، وميرنا نور الدين، وديانا هشام، وإسلام جمال، وزكي فطين عبد الوهاب، وعماد رشاد وغيرهم من النجوم ومن تأليف إنجي علاء وإخراج أحمد نادر جلال ومن إنتاج سينرجي.

مسلسل "كوفيد 25" يعرض في 15 حلقة، ويقدم يوسف الشريف شخصية "يوتيوبر" خلال أحداث العمل الذى يحاكى تطور وباء من خلال قصة خيالية ودراما اجتماعية تجمع بين المشاهد المؤثرة والأكشن والتشويق ويتناول محاكاة تخيلية لتطور فيروس كورونا خلال السنوات المقبلة والحرب المثارة على فكرة الأبحاث العلمية واللقاحات.

وقدم يوسف الشريف في رمضان الماضى مسلسل "النهاية" تأليف عمرو سمير عاطف وإخراج ياسر سامى وإنتاج شركة سينرجى وبطولة يوسف الشريف، عمرو عبد الجليل، سهر الصايغ، ناهد السباعى، أحمد وفيق، محمود الليثى، سارة عادل، محمد مربان، محمد العمروسى، أيمن الشيوى، وضيوف الشرفاياد نصار، سوسن بدر، محمود عبد المغنى، أحمد مجدى، عمر الشناوى وغيرهم.