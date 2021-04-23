شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف زكى مهنئًا ابنته مريم بعيد ميلادها: "ربنا يطول عمرى وأفرح بيكى".. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأ الفنان أشرف زكى، نقيب المهن التمثيلية، ابنته مريم، بعيد ميلادها الذى يوافق اليوم الجمعة، وإكمالها 17 عاما، متمنيا لها أجمل وأطيب اللحظات وأن يطيل الله فى عمره حتى يفرح بها.



أشرف زكى مع ابنته مريم

ونشر أشرف زكى، صورة مع ابنته مريم، عبر حسابه على إنستجرام، صحبها بتعليق: "عيد ميلاد حبى أنا، مريم حبيبة بابا، كل لحظة وانتى أجمل وأطيب مريم فى الدنيا، وربنا يطول في عمرى لغاية ما أفرح بيكى".



مريم أشرف زكى تحتفل بعيد ميلادها

بينما احتفلت مريم بعيد ميلادها، ونشرت عبر حسابها على إنستجرام، صورًا لها وهي ترفع بيدها بالونات الهيليوم التى تحمل رقم 17، فى إشارة إلى عدد سنوات عمرها، صحبتها بتعليق: "الملكة الراقصة والشابة الحلوة، 17 فقط"، فيما هنأتها والدتها الفنانة روجينا من خلال التعليقات، قائلة: "كل سنة وانتى طيبة يا عسلية".



مريم أشرف زكى

من ناحية أخرى، تقدم أكاديمية الفنون برئاسة الدكتور أشرف زكى، 5 عروض مسرحية طوال شهر رمضان على مسرح "على فهمى" يؤديها طلاب المعهد العالى للفنون المسرحية، وهى "الوردة والتاج، الوحوش الزجاجية، سالب واحد، المتجول وأغنية على الممر"، إلى جانب تسجيل المعهد العالى للموسيقى العربية لعدد من الابتهالات والتواشيح الدينية أداء أعضاء هيئة التدريس وطلاب المعهد وبثها على منصة المعهد على الإنترنت.







