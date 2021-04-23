شكرا لقرائتكم خبر عن أسرة السيناريست مصطفى محرم تكتفى بالعزاء على المقابر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اكتفت أسرة السيناريست مصطفى محرم بتلقى العزاء على المقابر عقب تشييع جثمانه من مسجد السيدة نفيسة عقب صلاة الجمعة اليوم، حيث قررت عدم إقامة عزاء نظرًا للإجراءات الاحترازية التى يتبعها الجميع فى الوقت الحالى، خوفا من تفشى فيروس كورونا.

حرص عدد من السينمائيين على المشاركة فى أداء صلاة الجنازة على الكاتب والسيناريست مصطفى محرم، لتشييع جثمانه إلى مثواه الأخير، حيث حضر كل من المخرج أحمد صقر، الناقد الأمير أباظة رئيس مهرجان الإسكندرية السينمائى، المنتج محسن علم الدين، المخرج مسعد فودة نقيب المهن السينمائية، المخرج خالد بهجت، والمنتج محمد فوزي، والمخرج الإذاعي علي عبد العال.

وشيع جثمان الكاتب والسيناريست مصطفي محرم، بعد أداء صلاة الجنارة عليه بمسجد السيدة نفيسة، بحضور نجله حسين مصطفي محرم إلى مثواه الأخير بمقابر السيدة نفيسة، وتلقت أسرته العزاء علي المقابر.

وكان الكاتب والسيناريست الكبير مصطفى محرم توفي أمس الخميس اثر تعرضه لوعكة صحية نقل على إثرها لغرفة العناية المركزة بأحد المستشفيات الخاصة، حيث أعلن نجله حسين مصطفى محرم الخبر على حسابه بموقع فيس بوك وكتب: "والدى فى العناية المركزة.. أرجو الدعاء".

يذكر أن السيناريست مصطفى محرم كتب العديد من الأعمال المهمة فى السينما والدراما وأبرزها أفلام "أغنية على الممر"، "ولا يزال التحقيق مستمراً"، "مع سبق الإصرار"، "الحب وحده لا يكفى"، "الباطنية"، "وكالة البلح"، "درب الهوى"، "حتى لا يطير الدخان"، "الراقصة والطبال"، "أرجوك أعطنى هذا الدواء"، "الحب فوق هضبة الهرم"، "السكاكينى"، "لعدم كفاية الأدلة"، "أبناء وقتلة"، "المرأة الحديدية"، "اغتيال مدرسة"، "الهروب"، "حارة برجوان"، "سمارة الأمير"، "الغرقانة"، "دانتيلا" و"حائط البطولات" وغيرها.

كما قدم مسلسلات "رد قلبى"، "عائلة الحاج متولى"، "العطار والسبع بنات"، "مشوار امرأة"، "على يا ويكا"، "ريا وسكينة"، "قاتل بلا أجر"، "الباطنية"، "زهرة وأزواجها الخمسة"، "سمارة"، "ميراث الريح"، "مولد وصاحبه غياب" وغيرها.