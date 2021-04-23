شكرا لقرائتكم خبر عن منى زكى تتعرض لـ3 صدمات دفعة واحدة فى الحلقة 10 من لعبة نيوتن.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة العاشرة من مسلسل لعبة نيوتن، للنجمة منى زكى، تعرضها لـ 3 صدمات أثناء ولادتها، فكانت الصدمة الأولى هي سقوط والدتها مغمى عليها وأسرعت شقيقتها التي تجسدها مايان السيد في نقلها إلى المستشفى ودخلت للعناية المركزة دون وضوح الوعكة التي تعرضت لها، وهو الأمر الذى علمت به منى زكى أثناء ألم الولادة ومن شدة الألم أغلقت الهاتف وذهبت للمستشفى.



منى زكى فى لعبة نيوتن

الصدمة الثانية وهو بعد معاناتها الكبيرة في ولادتها حيث كانت ولادة مبكرة، كشف الفريق الطبي بأن الطفل يعانى من صعوبة في التنفس، ما سيضطرهم لوضعه في الحضانة لبضعة أيام، وهو الأمر الذى كانت تتخوف منه منى زكى، وأظهرت مدى خوفها وقلقها على ابنها بعد أن أبعدوه عنها من أجل وضعه في الحضانة.



منى زكى فى لعبة نيوتن

الصدمة الثالثة وهى بعد ولادتها مباشرة، حيث طلبت من إحدى الممرضات أن تحضر لها الهاتف من أجل الاتصال بزوجها وإخباره بهذا النبأ، لتجد رسالة صوتية أرسلها لها قال لها خلالها بأنه لا يحتمل تصرفاتها وما تفعله وانها لن تبقى على ذمته وقام بتطليقها خلال الرسالة الصوتية، لتنتاب حالة من الصدمة عليها لما سمعته وتنتهى الحلقة في اطار تشويقى لما تحمله الحلقات المقبلة.



منى زكى فى لعبة نيوتن

تدور قصة مسلسل "لعبة نيوتن" حول رحلة حازم وهنا، اللذين يخططان في سرية تامة لإنجاب طفلهما بالأراضي الأمريكية، ولكن المغامرة تتعقد شيئًا فشيئًا، وتأخذهما إلى عوالم لم تكن يومًا في الحسبان، وقد تم تصوير أحداث المسلسل في مصر والولايات المتحدة الأمريكية، وهو رابع الأعمال التليفزيونية للمخرج تامر محسن في دراما رمضان.



منى زكى فى لعبة نيوتن

مسلسل "لعبة نيوتن" بطولة كل من: منى زكي، محمد فراج، محمد ممدوح، سيد رجب، عائشة بن أحمد، مايان السيد، أسامة الهادي، ولأول مرة في الدراما المصرية الممثل المصري الأمريكي آدم الشرقاوي، سيناريو وإشراف على الكتابة مها الوزير، وتضم ورشة السيناريو والحوار الكُتّاب مها الوزير، سمر عبد الناصر، محمد الشخيبي وعمّار صبري، من إنتاج شركة Media Hub (سعدي - جوهر)، تأليف وإخراج تامر محسن.