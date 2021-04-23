شكرا لقرائتكم خبر عن بين السما والأرض الحلقة 10.. هانى سلامة يخسر وظيفته وسمعته بسبب ادعاء كاذب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت الحلقة العاشرة من مسلسل "بين السما والأرض" للنجم هانى سلامة والنجمة درة، والتى تذاع يوميا على قناة On، بولادة سارة "نورهان" طفلها بمساعدة الموجودين بالأسانسير، وتعلى الزغاريد التى تملأ الأسانسير وكذلك التهانى، وعندما تود أن ترضعه يعطيها "محمد لطفى " الجاكت الخاص به حتى لا يراها أحد .

يتفق المنتج هاشم العزب، مع رقية "نجلاء بدر" على سرعة الطلاق من زوجها وكذلك إنهاء علاقته بسوسن بدر حتى يتمكنوا من الزواج ببعضهما ووعدها أنها ستكون نجمة، على جانب آخر كان حميد "هانى سلامة" مستضاف فى إحدى البرامج وإذ باتصال يأتي فى البرنامج ليرد شخص يتهم حميد بأنه قد باع له الإمتحان عندما كان طالب عنه منذ خمس سنوات فينفعل حميد عليه ويكذبه .

عندما يعود حميد للمنزل تسأله علا "درة" عن الكلام الذى سمعته فى البرنامج وحقيقة تلك المكالمة فأنفعل عليها، وقال لها إن خالها هو السبب فى ذلك، وعندما ذهب لإلقاء محاضرة فى الجامعة اليوم التالى بدأ الطلاب يعاملونه معاملة سيئة وحضروا له مكالمة مسجلة مع إحدى الطلاب محتواها يوضح أنه يساعده فى الامتحان، فأوضح لهم ان هذا الطالب كان يمر بظروف وهو كان يقدم له المساعدة ولكن تطاول عليه أحد الطلاب مما دفعه لضربه، واستدعاه عميد الكلية الذى أوقفه عن العمل لحين التحقيق مما دفع حميد لتقديم استقالته من الجامعة .