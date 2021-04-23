شكرا لقرائتكم خبر عن رسالة خاصة من أصالة فى حب أبنائها خالد وشام وعلى وآدم.. شوف قالت إيه؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحرص الفنانة أصالة نصرى، على تدليل أبنائها وإبراز اهتمامها بهم دائمًا، إضافة إلى حرصها على رعايتهم بشكل جيد مثل أى أم، دون أن تسمح لأعمالها بالتأثير بشكل كبير على مشاركتهم الأوقات الأسرية السعيدة، وهذا ما يظهر من خلال الصور والفيديوهات التى تشاركها مع جمهورها ومتابعيها عبر حساباتها الشخصية على منصات التواصل الاجتماعى، والتى تظهر فيها مع أبنائها وهم يغنون ويرسمون ويلعبون داخل المنزل.



الفنانة اصاله تنشر صورة لأبنائها

وفى هذا الصدد، نشرت اصالة عبر حسابها الشخصى على موقع إنستجرام، صورة لأبنائها الأربعة، على وآدم العريان، وشام وخالد الذهبى، وعلقت على الصورة: "الله يحفظ كلّ ولادكم وتشوفوا أحلامكم فيهم ويكونوا إلكم سند وأهل وأحلى أصحاب وكبار بعيون النّاس ومع ولادكم ولادي.. ابني لودي الّلي بيبهرني بحكمته وطموحه وقلبه الّلي مثل الفلّ ومحبته الّلي بتملى علينا الدّنيا وحنّيته علينا كلّ واحد فيكم بيملك لحاله قلبي وروحي وكلكم كلّ السّعاده وكلّ الأمان".



اولاد اصالة الاربعة على وادم العريان وشام ولودى الزهبى

وأضافت أصالة، فى تعليقها على صورة أبنائها: "أنتوا النور اللي بحياتي وفيكم بشوف كلّ الحلا ولو قصّرت بالتّعبير مع حدا منكم مرّات بوعدكم بالمرّات الجايه ما أنسى قول قدّيش أنا معلّقه بكلّ واحد فيكم وكأنّه لوحده هوّه دنيي بأكملها"، وتابعت: "بحبّك لودي بحبّك شامي بحبّك عليني بحبّك أدّومي وبحبّ الدّنيا لأنكم فيها ولادى".

وعادة ما تنشر أصالة، وابنتها شام الذهبى، الصور والفيديوهات المتنوعة عبر حساباتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعى، والتي تبرز التجمعات العائلية أو الصور التذكارية القديمة لهم، وقبل عدة أيام، كانت شام الذهبى، ابنة النجمة السورية أصالة نصرى، قد كشفت عن صور جمعتها مع والدتها وخطيبها أحمد هلال، فى أول ظهور لهم منذ خطوبتهما، للاحتفال بحلول شهر رمضان الكريم، حيث نشرت عدة صورة عبر حسابها على إنستجرام صحبتها بتعليق: "رمضان كريم".

يأتي هذا فيما احتفلت شام الذهبى بخطوبتها على "أحمد هلال"، وسط أجواء عائلية، وقبل حفل الخطوبة الذى أقيم فى أجواء نيلية، ظهر "أحمد" جاثيا على ركبته يقدم خاتم الخطوبة لـ"شام الذهبى"، وحينها نشرت "شام" صورة لها مع خطيبها بعد ارتدائهما دبلة الخطوبة وعلقت عليها: "الله يحفظ كل القلوب المحبة" وتصدر الحفل اهتمامات منصات التواصل الاجتماعى.