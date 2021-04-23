بالصور| مشيعو جنازة مصطفى محرم يدعون له بعد انتهاء مراسم الدفن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تصوير- هاني رجب:

حرص عدد كبير من أصدقاء وأسرة السيناريست الكبير مصطفى محرم على المشاركة في جنازته، ووداعه، وبدت على ملامحهم مشاعر الحزن والتأثر، خاصة بعد انتهاء مراسم الدفن، كما حرصوا على الدعاء له أثناء وقوفهم أمام قبره.

محرم توفي مساء أمس الخميس بعد مروره بأزمة صحية، استدعت وضعه بغرفة العناية المركزة بأحد المستشفيات، وأعلن خبر الوفاة نجله حسين مصطفى محرم عبر حسابه الشخصي على موقع "فيسبوك": "والدي في ذمة الله.. أرجو الدعاء له".

مصطفى محرم له عدد كبير من الأعمال السينمائية والتليفزيونية الناجحة، بينها: "لن أعيش في جلباب أبي، العطار والسبع بنات، عائلة الحاج متولي، قاتل بلا أجر، الباطنية، الوحل، ولايزال التحقيق مستمرا، حارة برجوان، حتى لا يطير الدخان".