شكرا لقرائتكم خبر عن "حرب أهلية".. باسل خياط يتهم يسرا بالخلل النفسي أمام النيابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اتهم الفنان باسل خياط - يوسف -، النجمة يسرا بالجنون والخلل النفسي فى تحقيقات النيابة بمسلسل "حرب أهلية" الحلقة الـ 10، بعد ما استولى على المستشفى الخاصة بها، وحاول اقناع النيابة بأن ورق البيع رسمى منها، ولم يقم بالنصب عليها، وأنكر كل التهم المنسوبة إليه.

وشعر "عزيز" طليق يسرا أن نادين - سينيتا خليفة تخفى عنه شئ ما بعد ما اكتشفت أنها حامل فى الحلقة السابقة، كما تعانى فريدة - أروى جودة من المرضى فى المستشفى لأن جميع الحالات تأتى لـ مريم - يسرا، لكى تتابع حالاتهم ويرفضون أى طبيب أخر، وكشفت فريدة - أروى جودة لزوجها يوسف - باسل خياط، أنها تعرف ما حدث مع نادين- سينيتا خليفة، لكنه يؤكد لها أنه لم يخنها وأن "نادين" هي من كانت تحاول التقرب منه.



مشهد من المسلسل



باسل خياط

وتوالت الأحداث بمشادة كبيرة بين نور - مايان السيد، وتمارا - جميلة عوض ووصفتها بأنها شخص لا يطاق ولن يقترب منها أحد بسبب مرضها ولا أحد يفكر بها بسبب أذيتها للغير، وتدخلت يسرا - مريم، لتنفعل على نور - مايان السيد، بعد ما قالته لتمارا، وتصفعها على وجهها.

لتتفاجأ نور بما فعلته مريم وتنهار فى البكاء وتقرر ترك المنزل وتذهب لتعيش فى منزل شقيقها حسين - خالد حجاج عبد العظيم، وبعد فترة تذهب مريم لمنزل نور وتطلب منها أن تعود معها، وأنها تفتقدها وترفض نور وتطلب منها أن تتركها يومين في منزل شقيقها.

مسلسل حرب أهلية يشارك في بطولته بجانب يسرا وباسل خياط كل من جميلة عوض، أروى جودة، رشدي الشامي، محمود حجازي، سينتيا خليفة، مايان السيد وآخرين، ومن تأليف أحمد عادل وإخراج سامح عبد العزيز، وهو من إنتاج شركة العدل جروب.