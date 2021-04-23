شكرا لقرائتكم خبر عن تأخر وصول جثمان الكاتب مصطفى محرم إلى مسجد السيدة نفيسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأخر وصول جثمان الكاتب والسيناريست مصطفى محرم، إلى مسجد السيدة نفيسة، لأداء صلاة الجنازة عليه وتشييعه لمثواه الأخير، والذي وافته المنية أمس الخميس داخل أحد المستشفيات.

وتوفى الكاتب والسيناريست الكبير مصطفى محرم ، أمس الخميس ، إثر تعرضه لوعكة صحية نقل على إثرها لغرفة العناية المركزة بأحد المستشفيات الخاصة، حيث أعلن نجله حسين مصطفى محرم الخبر على حسابه بموقع فيس بوك وكتب: "والدى فى العناية المركزة.. أرجو الدعاء".

يذكر أن السيناريست مصطفى محرم كتب العديد من الأعمال المهمة فى السينما والدراما وأبرزها أفلام "أغنية على الممر"، "ولا يزال التحقيق مستمراً"، "مع سبق الإصرار"، "الحب وحده لا يكفى"، "الباطنية"، "وكالة البلح"، "درب الهوى"، "حتى لا يطير الدخان"، "الراقصة والطبال"، "أرجوك أعطنى هذا الدواء"، "الحب فوق هضبة الهرم"، "السكاكينى"، "لعدم كفاية الأدلة"، "أبناء وقتلة"، "المرأة الحديدية"، "اغتيال مدرسة"، "الهروب"، "حارة برجوان"، "سمارة الأمير"، "الغرقانة"، "دانتيلا" و"حائط البطولات" وغيرها.

كما قدم مسلسلات "رد قلبى"، "عائلة الحاج متولى"، "العطار والسبع بنات"، "مشوار امرأة"، "على يا ويكا"، "ريا وسكينة"، "قاتل بلا أجر"، "الباطنية"، "زهرة وأزواجها الخمسة"، "سمارة"، "ميراث الريح"، "مولد وصاحبه غياب" وغيرها.