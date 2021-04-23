نادية الجندى وإلهام شاهين وهالة صدقى وماجد المصىرى ضيوف هانى شاكر على السحور

ونشرت الإعلامية بوسى شلبى، عبر حسابها على موقع "إنستجرام"، مجموعة صور من عزومة السحور فى ليلية اليوم الــ11 من شهر رمضان الكريم، وظهر فى الصور التذكارية التى التقطها الحضور، كل من الفنانات إلهام شاهين، وهالة صدقى، ونادية الجندى، إضافة إلى الفنان ماجد المصرى، وزوجته رانيا أبو النصر، كما كان الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، من بين ضيوف الفنان هانى شاكر، على مائدة السحور.

وحرصت الفنانات المشاركات فى السحور، على التقاط عدة صور تذكارية جمعت بعضها بين الفنانة إلهام شاهين، والفنانة نادية الجندى، إضافة إلى صور أخرى جمعت إلهام شاهين الفنانات نادية الجندى وهالة صدقى، والفنان هانى شاكر، وحظى الجميع بوقت سعيد فى هذا التجمع بتلك الأمسية الرمضانية الرائعة.