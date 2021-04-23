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شكرا لقرائتكم خبر عن نادية الجندى وإلهام شاهين وهالة صدقى وماجد المصىرى ضيوف هانى شاكر على السحور والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - استضاف أمير الغناء العربى، الفنان هانى شاكر، نقيب الموسيقيين، عددا من الفنانين والشخصيات العامة على السحور، في أجواء رمضانية مبهجة عكست حالة السعادة والود بين الأصدقاء والضيوف الحاضرين، وذلك فى طقوس أشبه ما تكون بالتجمعات العائلية التى يحرص عليها المصريون فى كل مكان، تزامنًا مع الشهر المبارك ، حيث العزومات التى تجمع الأصدقاء والأحباب حول مائدة واحدة.
نادية الجندى والهام شاهين
نادية الجندى وهالى صدقى وهانى شاكر وإلهام شاهين وبوسى شلبي
ونشرت الإعلامية بوسى شلبى، عبر حسابها على موقع "إنستجرام"، مجموعة صور من عزومة السحور فى ليلية اليوم الــ11 من شهر رمضان الكريم، وظهر فى الصور التذكارية التى التقطها الحضور، كل من الفنانات إلهام شاهين، وهالة صدقى، ونادية الجندى، إضافة إلى الفنان ماجد المصرى، وزوجته رانيا أبو النصر، كما كان الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، من بين ضيوف الفنان هانى شاكر، على مائدة السحور.
وحرصت الفنانات المشاركات فى السحور، على التقاط عدة صور تذكارية جمعت بعضها بين الفنانة إلهام شاهين، والفنانة نادية الجندى، إضافة إلى صور أخرى جمعت إلهام شاهين الفنانات نادية الجندى وهالة صدقى، والفنان هانى شاكر، وحظى الجميع بوقت سعيد فى هذا التجمع بتلك الأمسية الرمضانية الرائعة.
وزير التعليم العالى فى ضيافة الفنان هانى شاكر
الهام شاهين وبوسى شلبى فى عزومة هانى شاكر
الهام شاهين وهالة صدقى ومشاهير فى عزومه هانى شاكر
هانى شاكر يستضيف عددا من النجوم على مائدة السحور
نجوم الفن فى عزومه سحور الفنان هانى شاكر
فنانون فى عزومه سحور هانى شاكر
الهام شاهين فى عزومه سحور هانى شاكر
وفي سياق آخر، يتعاون النجم هانى شاكر مع الموزع يوسف حسين في أغنية جديدة بعنوان "وأنت غايب" وهي أغنية باللهجة الخليجى، من كلمات الشاعر خالد بن معمر، وألحان محمود حسن وميكس وماستر إسلام غلاب القبطان، وتقول كلمات الأغنية:
"وأنت غايب ما باقي غيرك حبايب
وانت غايب قلبي مثلك كان غايب
في غيابك كم أعاني ما بقي لهفه واغاني
ولا حبايب وانت غايب"
ويعتبر هذا التعاون الأول بين الموزع يوسف حسين الشهير بمهاب، وبين الفنان الكبير هانى شاكر، بينما من المتوقع أن تجمعهما أعمال قادمة مع مجموعة من صناع الموسيقى مثل الفنان شريف صبري ونور مرشدي وغيرهم.