شكرا لقرائتكم خبر عن ضد الكسر الحلقة 10.. حبيب ليلى يساوم نيللى كريم بفيديو الحادث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت أحداث الحلقة الـ10 من مسلسل "ضد الكسر" للنجمة نيللي كريم، عن الشخص الحقيقي الذى تسبب فى دخول سلمى إلى المستشفى والقاتل الحقيقي، حيث ظهرت مشاهد على طريقة الفلاش باك للأحداث، وتبين من خلاله الطريقة التي وقعت بها سلمى -نيللي كريم - على السلم، وتسبب ذلك دخولها في غيبوبة، واتضح أن السبب هو شقيقتها ليلى الصغرى بسبب الشاب الذى تحبه وشجارها مع شقيقتها لتبتعد عنه ورفض ارتباطها بشخص أقل منهم فى المستوى المادى.



نيللى كريم



مشهد من المسلسل

وفاجأتها ليلى بأنها على علم بعلاقتها مع صلاح -مصطفى درويش-، وستبلغ زوجها كريم -محمد فراج- بذلك، لتحاول سلمى -نيللى كريم- منعها، إلا أن ليلى تدفعها دون قصد لتسقط على السلم وتدخل في غيبوبة.

ويحاول حبيب ليلى مساومة سلمى - نيللى كريم - بالفيديو المصور للحادث، وتعرض عليه سلمى مبلغًا من المال مقابل الفيديو، إلا أنه يرفض ويطالبها بالزواج من شقيقتها، وهو ما رفضته سلمى.

وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي، حيث يتناول قصة فتاة تدعى سلمى، تزوجت بشخص مستهتر هو محمد فراج، الذي يجسد شخصية كريم - محمد فراج، وله علاقات نسائية متعددة ونزواته كثيرة، وتنشب بينهما خلافات مستمرة، لتتعرض سلمى - نيللى كريم لمحاولة قتل، وتبدأ المحاولات للتعرف على مرتكب الواقعة في ظل دخولها في غيبوبة بالمستشفى.

ويشارك في بطولة "ضد الكسر بجانب الفنانة نيللي كريم، الفنان محمد فراج، ومصطفى درويش، وهشام إسماعيل، ولقاء الخميسي، وحمزة العيلي، وتأليف عمرو الدالي، وإخراج أحمد خالد، وإنتاج مشترك بين سينرجي والعدل جروب.