فادي أندراوس يطلق حملة مع PureHeart من أجل إنقاذ 20 طفلاً

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تحت شعار "لأمل جديد، قلوبن لازم تنبض" نشر الفنان فادي أندراوس وجمعية PureHeart فيديو أعلنا خلاله عن بداية مهمّة خيرية جديدة عن هذه السنة وهي حملة تبرّع من أجل إنقاذ 20 طفلاً لديهم مشاكل وأمراض في القلب. وستقوم جمعية Pure Heart بالتعاون مع الفريق الطبي Novick Cardiac Alliance وبدعم من جمعية Islamic Relief بإجراء عمليات القلب ل 20 طفلاً وذلك من تاريخ 28 آبريل حتى 5 مايو وذلك في مستشفى راشيا الحكومي.

وختم الفيديو لكل شخص يريد أن يساهم بمساعدة قلب طفل التواصل مع صفحةPure Heart Foundation عبر فايسبوك وإنستاغرام أو الإتصال على رقم الدكتور وليد سرحان، مؤسس ورئيس الجمعية، وهو أخصائي في جراحة القلب للأطفال، على الرقم: 71361460

الفيديو على إنستاغرام:

https://www.instagram.com/p/CN9rj7ZFGbG/?igshid=13013gvjly9n3