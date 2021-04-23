شكرا لقرائتكم خبر عن حكيم يكشف لـ"الخليج 365" عن طقوسه وذكرياته خلال شهر رمضان.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف النجم حكيم عن طقوسه خلال هذا الشهر الكريم وقال لـ"الخليج 365"، إنه يعشق هذا الشهر الفضيل وأنه تربى على خصوصية هذا الشهر منذ الطفولة، وسط أسرته في بلدته بالمنيا، مضيفا: اتذكر كيف كنا نحتفل بقدوم هذا الشهر وسط أصدقائى بالفوانيس كل ليلة مثل كل الأطفال في كل مكان، واتذكر أيضا كيف كانت "طبلية" رمضان تجمعنا انا وأسرتى على الفطار والسحور كل ليلة، والطقوس التي نشأت عليها مازالت احافظ عليها، حيث أن القرآن الكريم يعتبر رفيقى هذا الشهر وأحرص على قرآته كله، كما أعشق صلاة التراويح والفجر بالمسجد واعشق الروحنيات ولا اتخلى عنها مهما اختلف الزمن.

حكيم وطقوس رمضان

حكيم جلسة رماضانية

واستطرد قائلاً: "حينما بعدت عن مظاهر هذا الشهر التي كانت تنتشر في كل شارع وحارة أيام الطفولة بقريتى حرصت أن احافظ عليها داخل وخارج منزلى الآن".

كما أعرب النجم حكيم عن سعادته بأغنية "رمضان كريم " التي مازالت تعيش وتغنى كل رمضان، مشيراً إلى أنه احتفل هذا العام بوصول مشاهدتها الى 37 مليون على اليوتيوب رغم أن طرحها جاء بعد عامين من عرض المسلسل.

يذكر أن النجم حكيم يتعاون مع الشاعر صلاح مندى في أغنية جديدة بعنوان "كله راح" تحمل طابع الدراما الشعبية، والأغنية من ألحان هانى فاروق، وتوزيع ميدو مزيكا ومقرر تسجيلها خلال الأيام المقبلة، حسبما أكد شاعر الأغنية لـ ”الخليج 365” مشيراً إلى أنه سعيد بالتعاون للمرة الثانية مع حكيم لأنه يعتبره صوت مميزة وقوي، ويجدد حكيم تعاونه مع صلاح مندى فى "كله راح" بعدما تعاونا مؤخراً فى أغنية "أخبار الطقس"،وهى من ألحان هانى فاروق، وتوزيع زيزو فاروق وتم طرحها فى شهر ديسمبر الماضى.

يشار أن آخر أعمال حكيم، هى أغنية "عدى الغزال" التى اقتربت أعداد مشاهدتها إلى المليون الأول منذ طرحها، نهايات ينايرالماضى، وهى من كلمات وألحان أحمد ناصر وإسلام كابونجا، توزيع إسلام ساسو، ميكساج أحمد جودة، ماسترينج أمير محروس، منتج فنى فايز عزيز.

وفى وقت سابق، كشف النجم حكيم، أنه بعد اعتزاله الغناء سوف يسجل أدعية دينية والقرآن بصوته ويحتفظ بهم لنفسه، مضيفا، إنه يعشق الحيوانات وخاصة الخيل والكلاب، وقال: الحصان أذكى حيوان وبيحس بصاحبه والإحساس عالى أوى وربنا سخره للبنى آدم.



حكيم فى مضان حكيم فى مضان



حكيم فى جو رمضانى بمنزله حكيم فى جو رمضانى بمنزله