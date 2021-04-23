شكرا لقرائتكم خبر عن عندما أجبر الأسطى حسن وحش الشاشة فريد شوقى على الإفطار فى شهر الصيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كثيرا ما يرتبط نجوم الفن بتصوير بعض الأعمال الفنية فى نهار رمضان واثناء الصيام، وكثيرا ما تحدث العديد من المفارقات والمشكلات بسبب تعارض تصوير بعض المشاهد مع متطلبات الصيام.

وكان لنجوم الزمن الجميل العديد من المواقف فى شهر رمضان بسبب تصوير بعض المشاهد الفنية خلال الصيام.

وفى عدد نادر من مجلة الكواكب صدر عام 1957 نشرت المجلة موضوعاً بمناسبة شهر رمضان تحت عنوان "إفطار بأمر المخرج" ذكرت فيه عددا من المواقف التى طالب فيها مخرجو الأفلام من الفنانين المشاركين معهم فى عدد من الأعمال التى تصادف وكان تصوير مشاهدها خلال شهر رمضان بالإفطارحتى يستطيعون الانتهاء من هذه المشاهد التى تقتضى أن يتناول الفنان طعاماً أويدخن سيجارة خلال المشهد، أو بسبب حالة الإرهاق التى تصيب بعض الفنانين بسبب الصيام وقد تعوقهم او تؤثر على أدائهم لأدوارهم.

وذكرت الكواكب أن من بين الافلام التى تم تصوير مشاهدها خلال شهر رمضان فيلم " الأسطى حسن" بطولة وحش الشاشة فريد شوقى ، وكان أحد المشاهد يقتضى أن يظهر فريد شوقى مع زوزو ماضى فى المطبخ وهو يتناول الطعام بطريقة وحشية ، وهى تنظر إليه وهو يفترس الديك الرومى ، وتعذر تأجيل التصوير إلى ما بعد شهر رمضان لارتباط منتج الفيلم بموعد عرضه فى عيد الفطر، كما كان التصوير يتم خلال نهار رمضان، لذلك طالب المخرج وحش الشاشة بالإفطار فى هذا اليوم لضرورة الانتهاء من تصوير المشهد، ورضخ فريد شوقى وأفطر بالفعل ، ولم يكتف بصيام يوم أخر بعد انتهاء شهر رمضان لتعويض هذا اليوم، بل أقام حفلة إفطار كبيرة لعدد من العمال الفقراء تكفيراً عن هذا اليوم الذى أفطر فيه بأمر المخرج.