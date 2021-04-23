شكرا لقرائتكم خبر عن عارضن المخرجين فى رمضان.. الفراشة رفضت بدلة الرقص وثريا لم تقطم الرغيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كثيرًا ما يرتبط نجوم الفن بتصوير بعض الأعمال الفنية فى نهار رمضان، وكثيرا ما تحدث العديد من المفارقات والمشكلات بسبب تعارض تصوير بعض المشاهد مع متطلبات الصيام.

وكان لنجوم الزمن الجميل العديد من المواقف فى شهر رمضان بسبب تصوير بعض المشاهد الفنية خلال الصيام .

ومن هذه المواقف ما حدث مع الفراشة سامية جمال أثناء تصوير فيلم " رقصة الوداع"، حيث كان التصوير يجرى خلال شهر رمضان وكانت سامية جمال صائمة رغم الإرهاق الشديد والحر داخل البلاتوه.

وعندما حان وقت تصوير المشاهد الاستعراضية طلب المخرج من الفراشة ارتداء بدلة الرقص لتمثيل مشاهدها فى الفيلم، ولكنها رفضت قائلة أن هذه الملابس تظهر مفاتنها وهو ما يفسد صيامها ولا يجوز خلال نهار رمضان، وحاول المخرج إقناعها بلا جدوى ، وصممت على رأيها، حتى بعد أن أكد لها المخرج أن تعطيل تصوير هذه المشاهد قد يؤجل موعد عرض الفيلم.

وأمام إصرار سامية جمال على موقفها اضطر المخرج لتأجيل تصوير المشاهد التى تحتاج منها أن ترتدى ملابس الرقص إلى ما بعد شهر رمضان وهو ما أدى إلى تأخير عرض الفيلم.

فى فيلم اسماعيل ياسين فى بيت ريا وسكينة كانت ثريا حلمى تقوم بدور هام فى الفيلم، وكان تصوير المشاهد يتم فى نهار رمضان ويتطلب أحدها أن تمسك ثريا حلمى برغيف، وطلب منها المخرج أن تقطم منه قطمة كما تقتضى الأحداث ولكنها رفضت لأنها صائمة، وهو مااضطر المخرج إلى تأجيل هذا المشهد إلى ما بعد الإفطار حتى تتمكن ثريا من تمثيله.