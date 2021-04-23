صاحب "الحاج متولي" الذي اشترى الكُتب بالتقسيط وكاد أن يكون سفيرًا.. من هو مصطفى محرم؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

رحل الكاتب والسيناريست الكبير مصطفى محرم، مساء يوم الخميس، بعد تعرضه لوعكة صحية نقل على إثرها للمستشفى، تاركًا إرثًا فنيًا كبيرًا

ونستعرض في السطور التالية أبرز المعلومات عن الكاتب الراحل:

- من مواليد يونيو 1939، بحي السيدة زينب

- عمل في بداية مشواره في قسم القراءة في شركة "فيلمنتاج" للإنتاج السينمائي.

- ألف بعد ذلك أكثر من 105 فيلم روائي وأغلبها حاز على جوائز عديدة.

- من أبرز أفلامه: "وكالة البلح، الباطنية، حتى لا يطير الدخان، الهروب، اغتيال مدرسة، المرأة الحديدية، الراقصة والطبال"، وغيرها.

- ومن أبرز مسلسلاته: ريا وسكينة، رد قلبي، علي يا ويكا، لن أعيش في جلباب أبي، قاتل بلا أجر".

- تعاون مع الفنان الراحل نور الشريف وقدما عددًا من المسلسلات، أبرزها: "العطار والسبع بنات، عائلة الحاج متولي، لن أعيش في جلباب أبي.

- تحدث عن مسيرته الفنية في كتابين، هما: "حياتي في التليفزيون.. فن الكتابة الدرامية، حياتي في السينما".

- قال في لقاء سابق له ببرنامج "صاحبة السعادة"، إنه رشح الفنانة يسرا لبطولة مسلسل لن أعيش في جلباب أبي"، ولكنه استبعدها: "رشحت يسرا فى الأول ولكن قلت عشان حلوة ودى حارة شعبية مش هتنفع".

- وفي حوار آخر له ببرنامج "المواجهة"، قال إنه كان يحب الإطلاع على أعمال كبار الكتاب، ولكنه لم يملك المال الكافي لشرائها فكان يعمل على جلبها بالتقسيط: "كنت بشترى الكتب على أقساط".

- وفي اللقاء ذاته قال مصطفى محرم: "كنت عاوز أهرب من التدريس بعد تخرجى في كلية آداب إنجليزي فقدمت في وزارة الخارجية بمهنة الملحقين الدبلوماسيين.. لما نجحت فى الاختبار التحريري ولم يتبق لي إلا الاختبار الشفوي فجالي الاستاذ صلاح أبو سيف، وقالي إحنا عايزينك معانا فسبت الاختبار لأني كنت سعيدًا جدًا وقلت أنا مش عاوز أبقا سفير والكلام ده لأنى بحب الفن والتأليف".

من المقرر أن تُقام صلاة الجنازة على الكاتب الكبير اليوم الجمعة بمسجد السيدة نفيسة عقب صلاة الجمعة.