"وداعاً".. إنجي علاء تنعى مصطفى محرم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

نعت المؤلفة والاستايليست إنجي علاء، السيناريست مصطفى محرم، الذي وافته المنية، أمس الخميس، وذلك بعد مروره بأزمة صحية، قبل ساعات استدعت نقله لأحد المستشفيات، وإيداعه في العناية المركزة.

وكتبت إنجي ، عبر حسابها على تويتر: "‏وداعا المؤلف والسيناريست القدير مصطفى محرم.. ربنا يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته.. إنا لله وإنا إليه راجعون.. مصطفى محرم".

وأعلن خبر الوفاة، نجله حسين مصطفى محرم، عبر حسابه الشخصي على موقع "فيسبوك"، وكتب "والدي في ذمة الله، أرجو الدعاء له".

مصطفى محرم هو أحد أشهر المؤلفين في مصر والعالم العربي، قدم مجموعة كبيرة من الأفلام والمسلسلات الناجحة، بينها: الباطنية، لن أعيش في جلباب أبي، ريا وسكينة، عائلة الحاج متولي، بريق في السحاب، العطار والسبع بنات، الجوع، الوحل، ولا يزال التحقيق مستمرا.