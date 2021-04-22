"كيف قابلت أباكما".. مسلسل كوميدي جديد على "هولو"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت شبكة البث الإلكتروني "هولو" عن إنتاج مسلسل كوميدي جديد بعنوان How I Met Your Father (كيف قابلت أباكما).

ووفقًا لموقع "HITC" الأمريكي، يمثل المسلسل الجديد جزءً ثانيًا من المسلسل الكوميدي الذي يتمتع بشعبية كبيرة How I Met Your Mother (كيف قابلت أمكما).

وصدر مسلسل "كيف قابلت أمكما" عام 2005، واستمر عرضه لمدة 9 مواسم حتى انتهى عام 2014، ويتناول قصة أب يحكي لابنيه المراهقين كيف التقى بوالدتهما متطرقًا إلى كل الفتيات التي واعدهن قبلها.





وذكر الموقع، أن المسلسل الجديد سوف ينقسم إلى عدة مواسم، وسوف تدور أحداث الموسم الأول في عام 2021.

وتشارك في بطولة "كيف قابلت أباكما"، الممثلة هيلاري داف بدور صوفي، التي تخوض مع صديقاتها مغامرة البحث عن الذات والحبيب في عصر التكنولوجيا وتطبيقات المواعدة التي تمنحها خيارات لا محدودة.

ومن المتوقع أن ينضم مؤلفا المسلسل الأصلي "كيف قابلت أمكما" كريج توماس وكارتر بايز للمسلسل الجديد بدور منتجين تنفيذيين، ولم تحدد الشبكة بعد موعد طرح العمل الجديد.