المغنية ريهانا تطالب شبيهتها بطرح ألبوم جديد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - اشتهرت مستخدمة تطبيق تيك توك، بريسيلا بياتريس بتشابهها الشديد مع مغنية البوب الأمريكية الشهيرة ريهانا.

ووفقًا لموقع "لاد بايبل" الأمريكي، نشرت "بياتريس" مؤخرًا مقطع فيديو عبر حسابها على تيك توك تقوم فيه بتصفيف شعرها ووضع المكياج الخاص بها لتبدو شديدة الشبه بريهانا، وأرفقت الفيديو بتعليق: "توأم ريهانا".

وأيدها عدد كبير من مستخدمي الموقع، فقال أحدهم: "هل أنت متأكدة أنك لستٍ توأم ريهانا المفقودة؟"





وعلّق آخر: "هل أنتِ شبيهة ريهانا أم أنكِ ريهانا الحقيقية؟

وتداول المعجبون مقطع الفيديو الخاص بـ "بياتريس" بكثرة إلى حد وصوله إلى المغنية شخصيًا، التي مازحت الشبيهة بقولها: "أين الألبوم يا ريهانا"؟





وذكر لموقع، أن الجمهور يطالب ريهانا دومًا بطرح ألبوم جديد بعد غيابها لأعوام طويلة عن الساحة الفنية، لذلك قررت أن تمازح شبيهتها مطالبة إياها بطرح ألبوم مثلما يفعل معها الجمهور.

وأبدت "بياتريس" دهشتها وصدمتها من تفاعل ريهانا معها، ونشرت تعليق المغنية على حسابها عبر أنستقرام، معلقة: "هل تعلمون كيف أشعر الآن، لا أستطيع التوقف عن البكاء من السعادة، يا إلهي الأمر رائع".



