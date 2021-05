فيديو.. أول إعلان تشويقي لفيلم الرعب المنتظر "الشعوذة 3"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - طرحت شركة الإنتاج السينمائي وورنر بروس، أول إعلان تشويقي لفيلم الرعب المنتظر "The Conjuring: The Devil Made Me Do It".

وفيلم "الشعوذة: جعلني الشيطان أفعلها" من بطولة باتريك ويلسون وفيرا فارميجا وهو ثالث أجزاء سلسلة الشعوذة الشهيرة، والتي تتناول عالم الماورائيات.

ووفقًا لموقع "فليكرينج ميث" الأمريكي، يتناول الفيلم عودة الزوجين إد ولوين وارين للتحقيق في حادثة خارقة جديدة لها علاقة باستحواذ شيطاني.





وذكر الموقع أن الفيلم مقتبس من قصة حقيقية كعادة أفلام هذه السلسلة، وفي هذا الجزء يحاول الزوجان كشف حقيقة غموض واحدة من أشهر القضايا الإجرامية في تاريخ أمريكا.





وأوضح الموقع أن الفيلم يدور حول قضية القاتل آرني تشيان جونسون الذي اتهم الشيطان بدفعه لارتكاب جريمة قتل.

ومن المتوقع طرح فيلم "الشعوذة 3" في دور العرض وعلى شبكة "إتش بي أو ماكس" حصريًا في 4 يونيو/حزيران المقبل.