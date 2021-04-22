شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل موسى الحلقة 10.. محمد رمضان يثأر لوالدته ويدفن "غالى" فى الأسمنت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة 10 من مسلسل موسى، الكثير من الأحداث، حيث قام موسى - محمد رمضان - بالانتقام لوالدته من "غالى" مسئول العمال فى قصر الخواجة، والذى لفق له جريمة سرقة مما أدى ذلك إلى تعطله عن الوصول لوالدته في الوقت المناسب، وبالتالى توفت والدته. وقام موسى بدفن جثمان والدته، وذهب إلى غالى لينتقم منه، حيث وضعه فى برميل من الأسمنت.

وشهدت الأحداث ذهاب محمد رمضان إلى سوق باب اللوق، حيث دخل إلى أحد المخازن لينام فيه، ليشهد ختام الحلقة الظهور الأول للفنان سيد رجب فى مشاهد سوق باب اللوق.

كانت أحداث مسلسل موسى شهدت غرق قرية "موسى" بسبب الفيضان، وهو الفيضان الذى دمر القرية وتسبب فى مقتل "تارا عماد" – نجاة حبيبة موسى، فبعد أن أنقذها وضعها على سطح أحد المنازل وذهب لإنقاذ والدته "عارفة عبد الرسول" – حنفية، وعندما عاد مرة أخرى لها وجدها قد فارقت الحياة.

قناة dmc تعرض مسلسل "موسى" للنجم محمد رمضان على شاشتها حصريا في الساعة 6:30 مساء خلال شهر رمضان، ويعاد الساعة 11.30 مساء و 11:00 صباحا.

مسلسل "موسى" بطولة محمد رمضان، سمية الخشاب، عبير صبرى، رياض الخولى، سيد رجب، صبرى فواز، منذر رياحنة، هبة مجدى، فريدة سيف النصر، عارفة عبد الرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبد الخالق وعدد آخر من الفنانين، وتأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة وإنتاج شركة سينرجى، وتدور أحداثه فى إطار من الدراما الصعيدى.