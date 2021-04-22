شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل موسى الحلقة 10.. شقيقة محمد رمضان تطعن منذر ريحانة بالسكين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة 10 من مسلسل موسى، قيام شفيقة - هبة مجدى- بطعن منذر رياحنة بالسكين فى بطنه، وذلك بعدما حاول الاعتداء عليها، حيث قام بأخبارها أن موسى لا يزال على قيد الحياة ويبحث عنها، ليجبرها على الزواج منه لكنها رفضت وقامت بطعنه بالسكين في منطقة البطن.

وشهد مسلسل موسى الحلقة 10، هروب شفيقة مع صديقتها الأرمينية، إلا أن منذر رياحنة علم بمكانها وذهب إليها لكنها صدته مرة أخري.

وكانت أحداث مسلسل موسى شهدت غرق قرية "موسى" بسبب الفيضان، وهو الفيضان الذى دمر القرية وتسبب فى مقتل "تارا عماد" – نجاة حبيبة موسى، فبعد أن أنقذها وضعها على سطح أحد المنازل وذهب لإنقاذ والدته "عارفة عبد الرسول" – حنفية، وعندما عاد مرة أخرى لها وجدها قد فارقت الحياة.

قناة dmc تعرض مسلسل "موسى" للنجم محمد رمضان على شاشتها حصريا في الساعة 6:30 مساء خلال شهر رمضان، ويعاد الساعة 11.30 مساء و 11:00 صباحا.

مسلسل "موسى" بطولة محمد رمضان، سمية الخشاب، عبير صبرى، رياض الخولى، سيد رجب، صبرى فواز، منذر رياحنة، هبة مجدى، فريدة سيف النصر، عارفة عبد الرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبد الخالق وعدد آخر من الفنانين، وتأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة وإنتاج شركة سينرجى، وتدور أحداثه فى إطار من الدراما الصعيدى.