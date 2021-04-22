شكرا لقرائتكم خبر عن أحسن أب الحلقة 10.. على ربيع وابنه يخسران بالمسابقة الثقافية وفقرة الأسئلة السريعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة العاشرة من مسلسل "أحسن أب" بطولة الفنان على ربيع الذى يعرض على قناة الحياة، خسارة على ربيع وابنه مدثر فى المسابقة الثقافية وحصوله على درجة صفر ضمن الاشتراك فى مسابقة أحسن أب، كما خسر فى مسابقة الاسئلة السريعة وإجابته عليها بشكل ساخر وغير صحيح .

وانتقل المشهد إلى الفنان سامى مغاروى الذى كتب شقته لزوجته الفنانة جيهان خليل واكتشف أنها شقيقة صديقه الفنان سليمان عيد الأمر الذى أغضبه .

كما شهدت الحلقة أيضا وجود الطبيب الذى يجسد شخصيته معتز التونى للكشف عن المتسابقين بعد انتشار القمل بين الآباء والأبناء بالفندق، واتهام القائمون على المسابقة الطفل مدثر ووالده على ربيع بانتشار القمل، وعندما يكشف عليه الطبيب يؤكد عدم وجود قمل في رأسه وأنه ليس السبب في الانتشار.

وانتهت الحلقة بذهاب مدير القناة الفنان عماد رشاد ومجموعة من أصدقائه وإعجابهم الشديد بالأطفال المشاركين والآباء من ضمنهم استاذ عبدالحفيظ الذى يجسد شخصيته الفنان على ربيع .

مسلسل "أحسن أب"، للنجم على ربيع يعرض على شاشة قناة الحياة الساعة 6:30 مساءً، يوميًا خلال شهر رمضان، وموعد الإعادة الأولى الساعة 5:15 صباحًا، والإعادة الثانية الساعة 11:15 صباحا.

مسلسل "أحسن أب" تأليف محمد محمدى وأحمد محيى، وإخراج معتز التونى وإنتاج شركة سينرجى، ويشارك في بطولته بجانب علي ربيع هاجر أحمد أحمد تهامى وحسام داغر وسامي مغاوري وعدد من الفنانين من تأليف محمد المحمدي وأحمد محيي وإخراج معتز التونى.