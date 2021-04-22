شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. أحمد حلمى ومنى زكى بدلا من جاك وروز فى تيتانيك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سخر النجم أحمد حلمى، من فيديو له معدل من برنامج تغيير الوجوه، حيث ظهر أحمد حلمى ومنى زكى بدلا من النجم ليوناردو دي كابريو " جاك" و كيت وينسلت "روز " أثناء تأديتهم إحدى الرقصات فى فيلم تيتانيك الشهير، وعلق قائلا:"ده مش تيتانيك.. ده طنط تانك".

وانهالت التعليقات على النجم أحمد حلمى، حيث قال:" جميل جدا ولا يا حلمى احلى تيتانيك ده ولا ايه" وكتب آخر :" هو هنيدى بعتلك البرنامج"، وغرد آخر:"متقولش كده انت احلى من دى كابريو طبعا".

وجرت عادة النجم أحمد حلمى، على مشاركة جماهيره على مواقع التواصل الاجتماعي بصور شخصية وذكرياته من الطفولة وبعض أسرار كواليس أعماله الفنية القديمة والحديثة، ويصحبها بتعليقاته الطريفة التى تلقى إعجاب متابعيه، الذين يطالبونه بالاستمرار في التواصل معهم بهذه الذكريات الطريفة.



أحمد حلمى

وقبل ذلك، شاركت النجمة مني زكي لأول مرة في تطبيق "تيك توك"، بعد تدشين حسابها عليه، بفيديو طريف لها مع زوجها النجم أحمد حلمي، ظهرا به وهما يؤديان أغنية I fell good للنجم العالمي جيمس براون، ونال الفيديو إعجاب عدد كبير من متابعي الحساب علي تيك توك.

وكان النجم أحمد حلمي نشر فيديو لهما عبر حسابه الشخصى بموقع انستجرام، ظهر من خلاله وهو يجسد أحد تحديات تطبيق التيك توك الشهير، مع زوجته النجمة منى زكي، وسرعان ما خطفا الأنظار اليهما، واستقبلا الكثير من التعليقات من قبل النجوم والمشاهير على رأسهم الفنانة التونسية هند صبري، والمطربة أنغام.