شريهان تحتفل بابنتها وتؤكد: “لغت عندي الأنا”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــرد: احتفلت النجمة المصرية شريهان بعيد ميلاد ابنتها “لولوة”، من خلال فيديو نشرته في “إنستغرام” استعادت من خلاله مقابلة قديمة ظهرت فيها وهي تتحدث عن طفولة ابنتها.

وعلقت شريهان على الفيديو، قائلة: “بنتي لغت عندي الأنا”.

وتؤكد شريهان في الفيديو أن لولوة ورثت من صفاتها، وقالت: “لولوة شقية وعنيدة ولماحة جداً ومؤدبة جداً، لولوة من يوم ما تولدت لغت عندي الأنا”.

وحاز الفيديو أكثر من 250 مشاهدة، إذ أشاد الجمهور بعلاقة النجمة وابنتها.

وعادت شريهان للظهور على الشاشة بعد غياب عشرات الأعوام، من خلال إعلان تلفزيوني عبارة عن إنتاج موسيقي غنائي استعراضي، استعادت فيه الفنانة ذكريات الثمانينات، وفوازير رمضان، وحادث السيارة الذي تعرضت له، وتسبب في إيقاف مسيرتها الفنية.

وكانت شريهان قد عبرت عن سعادتها لعودتها للظهور خلال رمضان الحالي، وقالت في “تويتر”: “هو العمر فيه كام ثانية ودقيقة وساعة أو شهر وعام لأعيش بكم معكم وبينكم؟ أنا بعيش لحظة إنسانية صادقة، لحظة انحناءة شكر من قلبي وعمري لكم جميعاً ودون ترتيب ولا استثناء، لحظة انتظرتها كثيراً لرد جميل في رقبتي من سبتمبر 2002، مشاعري كلها متلخبطة لكن سعيدة”.