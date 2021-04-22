رغم كورونا.. حفل جوائز "بريت" بحضور جمهور

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تقرر أن يقام احتفال توزيع جوائز "بريت" البريطانية لموسيقى البوب في 11 مايو/أيار المقبل بحضور 4 آلاف شخص.

وأعلن المنظمون أن ذلك يأتي في إطار تجارب تجريها الحكومة تمهيداً للسماح بتنظيم النشاطات الجماهيرية مجدداً رغم الجائحة.



وسيُطلَب من المشاركين في هذا الاحتفال الذي يقام في قاعة "أو 2 أرينا" اللندنية إبراز فحص سلبي لرصد فيروس كورونا عند المدخل، وأن يخضعوا لفحص ثانٍ بعد الاحتفال، لكنهم سيعفَون خلاله من وضع الكمامة ومن التزام التباعد الاجتماعي.

وأوضح المنظمون أن 2500 مقعد ستخصص لعاملين اساسيين في العاصمة البريطانية تقديراً "لالتزامهم وتفانيهم".

ويقام احتفال توزيع جوائز "بريت" عادةً في فبراير/ شباط، لكنه أرجئ كغيره من احتفالات توزيع الجوائز الفنية بسبب جائحة "كوفيد-19".

وكان للنساء حضوراً بارزاً في الترشيحات للجوائز التي توزع للمرة الحادية والأربعين.

وسيطرت النساء للمرة الأولى، على الترشيحات في فئة ألبوم العام، إذ أن ثمة رجلاً وحيداً بين المتنافسين الخمسة على هذه الجائزة التي تعتبر الأهم.

وتضمّ لائحة المرشحين المغنية اللندنية دوا ليبا ومغنية السول سيليست وكاتبة الأغنيات أرلو باركس.

ولم تلحظ التدابير الحكومية السماح بإعادة فتح قاعات الحفلات الموسيقية إلا اعتباراً من 17 مايو/أيار.