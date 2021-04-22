شكرا لقرائتكم خبر عن "كتاب ونقاد السينما" تنعى مصطفى محرم: أحد أبرز قيادات الجمعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعت الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما، في بيان لها، الكاتب الكبير مصطفى محرم، الذى توفى اليوم الخميس، إثر تعرضه لأزمة صحية نقل على إثرها إلى غرفة العناية المركزة بأحد المستشفيات قبل أن يفارق دنيانا.

وجاء في نعى الجمعية للكاتب مصطفى محرم: "فقدت الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما أحد أهم أعضائها على مدار ما يقرب من نصف قرن قدم خلالها أكثر من مائة فيلم سينمائى وخمسين مسلسلا تليفزيونيا كما أثرى المكتبة العربية بعشرات الإصدارات المؤلفة والمترجمة فى مجالات الثقافة السينمائية والنقد السينمائى، كما كتب مذكراته فى أربعة أجزاء صدرت عن الهيئة العامة للكتاب".

وكرمت الجمعية الراحل الكبير فى احتفالها بالعيد الأربعين لتأسيسها ٢٠١٤ كما كرمته فى احتفالاتها بالعيد الخامس والأربعين ٢٠١٨ وكان مهرجان الإسكندرية السينمائى قد كرمه تقديرا لإنجازه للسينما وللثقافة السينمائية .

واختتم البيان: رحل مصطفى محرم بعد رحلة مع المرض والجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما وهى تنعيه فهى تنعى واحد من أبرز قياداتها على مدار تاريخها رحم الله الكاتب الكبير واسكنه بفيض رحمته فسيح جناته".