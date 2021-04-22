شكرا لقرائتكم خبر عن شخصيات مضطربة ومريضة نفسيا فى دراما رمضان.. أبرزهم خالد الصاوى وباسل خياط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقدم أكثر من نجم هذا العام شخصية المريض النفسى، فى موسم دراما رمضان الحالى، مع تطور واختلاف فى كل شخصية حسب ظهورها فى الأحداث، ويقدمها كل فنان بطريقته الخاصة، ويبقى الحكم في النهاية للمشاهدين على الأفضل بينهم.

الأول النجم خالد الصاوى في مسلسل "اللي ملوش كبير"، مع النجمة ياسمين عبد العزيز، حيث يقدم شخصية عابد تيمور، وهو يعاني من مرض نفسي وهو حب التملك، ولفت الأنظار بشدة خلال الحلقات الماضية بسبب حبه الكبير لـ غزل "ياسمين عبدالعزيز"، والدور مختلف عن طبيعة الشخصيات الذى أعتاد الصاوى على تقديمها من قبل في السينما والدراما.

مسلسل "اللى مالوش كبير"، من بطولة ياسمين عبدالعزيز، أحمد العوضي، خالد الصاوي، دينا فؤاد، محمود حافظ، بدرية طلبة، دنيا عبدالعزيز، إيمان السيد، أحمد سعيد عبدالغني، أحمد عبدالله محمود، تأليف عمرو محمود ياسين، إخراج مصطفى فكري.

الفنان باسل خياط أيضا، والذى يجسد دور طبيب نفسي فى مسلسل "حرب أهلية"، ومتزوج من يسرا ومع مرور الحلقات ينفصل عنها، واستولى على المستشفى الخاص بها، فهو شخص نصاب وذكى جداً ويعانى بسبب ظروف حياته المضطربة التى جعلته يكون هذا الشخص السيئ، ويتخلى عن شقيقته بسبب حبه للأموال ولم يحمها من زوج والدتهما بعد ما تحرش بها، كما أتقن جيداً دور الزوج النصاب والخائن مع يسرا وأروى جودة.

ولفتت الفنانة جميلة عوض الأنظار إليها من خلال الشخصية التى تجسدها فى نفس المسلسل وهو "حرب أهلية"، حيث تحاول تدمير حياة كل من حولها من صديقاتها بسبب الغيرة الشديدة والظروف التى تعرضت لها منذ طفولتها بعد ما تركتها والدتها مريم - يسرا وهى فى عمر الـ5 سنوات، ووالدها لديه العديد من البارات فتعانى من اضطراب نفسى وتأذى حياة كل بنت فى عمرها.

وفى حلقة أمس نجحت تمارا - جميلة عوض فى إفساد علاقة محمود حجازي "زياد" ومايان السيد "نور"، بعدما ذهبت لوالدة "زياد" وأخبرتها بحقيقة أسرة "نور" التي يريد "زياد" الارتباط بها، بسبب الغيرة الشديدة منها.