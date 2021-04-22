شكرا لقرائتكم خبر عن يوسف الشريف يحتفل بانتصار العاشر من رمضان على تويتر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل النجم يوسف الشريف بمناسبة العاشر من رمضان، وذلك من خلال حسابه على موقع تويتر، حيث أعاد يوسف الشريف نشر تغريدة له من يوم 5 أكتوبر وكتب عليها العاشر من رمضان تحيا مصر ١٠رمضان.



يوسف الشريف

و كانت التغريدة التي أعاد يوسف الشريف نشرها هي عبارة عن تهنئة للقوات المسلحة، حيث كنت فيها "ستبقى القوات المسلحة المصرية بانتصاراتها وانجازاتها عبر التاريخ محل فخر واعتزاز لكل المصريين، تهنئة من القلب لكل الشعب المصري العظيم تهنئة من القلب لسيادة رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلح تهنئة من القلب لكل قادة وضباط وجنود القوات المسلحه بحلول ذكرى حرب اكتوبر المجيدة.

وفى سياق مختلف ينتظر يوسف الشريف عرض مسلسله "كوفيد 25" فى النصف الثانى من شهر رمضان الجاري ابتداء من يوم 16 رمضان على قناة on، بعد انتهاء عرض مسلسل "بين السما والأرض" للنجم هانى سلامة، والذى يعرض في 15 حلقة أيضاً.

"مسلسل كوفيد 25" من بطولة يوسف الشريف وأحمد صلاح حسنى، وأيتن عامر، وادوارد، وإيناس كامل، وراندا البحيري، وميدو عادل، وأمير صلاح الدين، وميرنا نور الدين، وديانا هشام، وإسلام جمال، وزكي فطين عبد الوهاب، وعماد رشاد وغيرهم من النجوم ومن تأليف إنجي علاء وإخراج أحمد نادر جلال ومن إنتاج سينرجي.

ويقدم يوسف الشريف شخصية "يوتيوبر" خلال أحداث العمل الذى يحاكى تطور وباء من خلال قصة خيالية ودراما اجتماعية تجمع بين المشاهد المؤثرة والأكشن والتشويق ويتناول محاكاة تخيلية لتطور فيروس كورونا خلال السنوات المقبلة والحرب المثارة على فكرة الأبحاث العلمية واللقاحات.

وكانت آخر أعمال الفنان يوسف الشريف مسلسل "النهاية" وهو مسلسل درامي خيال علمي ومن إخراج ياسر سامي، وتأليف عمرو سمير عاطف، ومن بطولة يوسف الشريف، وعمرو عبد الجليل، وسهر الصايغ، وأحمد وفيق، وناهد السباعي، ومحمد لطفي.