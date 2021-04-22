فن ومشاهير

غدًا.. تشييع جنازة مصطفى محرم من مسجد السيدة نفيسة

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تشيع أسرة الكاتب الكبير مصطفى محرم، جثمانه لمأواه الأخير، عقب صلاة الجنازة عليه، بعد صلاة الجمعة، غدًا من مسجد السيدة نفيسة.

مصطفى نُقل مؤخرًا لأحد المستشفيات وتم إيداعه في العناية المركزة، وأعلن نجله حسين مصطفى محرم، خبر الوفاة عبر حسابه الشخصي على موقع "فيسبوك"، وكتب "والدي في ذمة الله.. أرجو الدعاء له".

مصطفى محرم أحد أشهر المؤلفين في مصر والعالم العربي، قدم مجموعة كبيرة من الأفلام والمسلسلات الناجحة، بينها: "الباطنية، ريا وسكينة، عائلة الحاج متولي، بريق في السحاب، العطار والسبع بنات، سمارة الأمير، الغرقانة، حارة برجوان، اغتيال مدرسة، التحدي، الوحل، يا عزيزي كلنا لصوص، أبناء وقتلة، الوحل، الجوع، لعدم كفاية الأدلة، والحب فوق هضبة الهرم".

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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