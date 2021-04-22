جمعية "كتاب ونقاد السينما" تنعى مصطفى محرم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

نعت الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما الكاتب الكبير مصطفى محرم، أحد أهم أعضائها على مدار ما يقرب من نصف القرن قدم خلالها أكثر من مائة فيلم سينمائي وخمسين مسلسلًا تليفزيونيًا.

وفي بيان صحفي، قالت: محرم أثرى المكتبة العربية بعشرات الإصدارات المؤلفة والمترجمة في مجالات الثقافة السينمائية والنقد السينمائي، كما كتب مذكراته في أربعة أجزاء صدرت عن الهيئة العامة للكتاب.

لم يكتف محرم بالجانب الإبداعي فقط، ولكنه مارس الإدارة لسنوات عديدة كما شارك في الحياة الثقافية وكان أبرز نجومها، إذ شغل عضوية مجلس إدارة الجمعية لأكثر من ثلاثين عامًا، وكان نائبًا للرئيس في عدة دورات كما كان نائبًا لنقيب المهن السينمائية وعضوًا لمجلس إدارة النقابة لعدد من الدورات.

شغل منصب رئيس مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط في دورته الثامنة عشر عام ٢٠٠٢ .

رحل مصطفى محرم بعد رحلة مع المرض، والجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما، وهي تنعيه فهي تنعى واحدًا من أبرز قياداتها على مدار تاريخها، رحم الله الكاتب الكبير، وأسكنه بفيض رحمته فسيح جناته.