وفاة السيناريست مصطفى محرم بعد مروره بأزمة صحية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

توفي، منذ قليل، الكاتب الكبير مصطفى محرم، بعد مروره بأزمة صحية، قبل ساعات استدعت نقله لأحد المستشفيات، وإيداعه في العناية المركزة.

وأعلن خبر الوفاة، نجله حسين مصطفى محرم، عبر حسابه الشخصي على موقع "فيسبوك"، وكتب "والدي في ذمة الله، أرجو الدعاء له".

مصطفى محرم هو أحد أشهر المؤلفين في مصر والعالم العربي، قدم مجموعة كبيرة من الأفلام والمسلسلات الناجحة، بينها: الباطنية، البوابة الثانية، علي يا ويكا، ريا وسكينة، عائلة الحاج متولي، بريق في السحاب، العطار والسبع بنات.