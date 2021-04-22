بلقيس لنادين نسيب نجيم: “مبروك حبيبة قلبي بيلبقلك وبتستاهلي النجاح”

كتبت أسماء لمنور في الخميس 22 أبريل 2021 06:50 مساءً - منذ 22 دقيقة

بعد النجاح الكبير الذي حققه مسلسل “2020” من بطورة الممثلة اللبنانية نادين نسيب نجيم والممثل السوري قصي خلي وباقة من الممثلين، نالت نجيم إعجاب الجميع بقدرتها على تمثيل دورين مختلفين تماماً.

وفي هذا المجال، وجّهت الفنانة بلقيس رسالة الى نجيم، والتي تلعب دور البطولة في مسلسل 2020. وكتبت: “مبروك حبيبة قلبي بيلبقلك وبتستاهلي النجاح وبدي قلك انه مش معقول كيف طبيعية ومقنعة وبرعتي بالدور”.

وتابعت: “بتستاهلي ويا رب دايما بالنجاح وبالتوفيق ومنهنهين نحنا معك”، وهي عبارة تستخدمها نجيم في المسلسل.