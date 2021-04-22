شعبة الذهب المصرية: “النمر” لا علاقة له بالواقع

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــرد: قالت شعبة الذهب بالغرفة التجارية للقاهرة، إن ما يتناوله المسلسل الرمضاني “النمر”، ما هو إلا حبكة درامية، ولا علاقة له بالواقع داخل منطقة الصاغة المصرية الشهيرة.

وأكّدت الشعبة في بيان، أنّها لا تقف ضد حرية الإبداع، وكثيراً ما تناولت أعمال درامية وسينمائية منطقة الصاغة عبر تاريخها.

وأوضحت أنّ كل الأحداث والصراعات التي يتناولها ما هي إلاّ حبكة درامية، ولا تمثل الواقع هناك.

وتدور الأحداث في منطقة الصاغة وتتناول الصراعات بين كبار التجار والصنايعية والبائعين، وأسرار صناعة الذهب والتجارة الشرعية وغير الشرعية.

العمل من بطولة محمد إمام، هنا الزاهد، محمد رياض، بيومي فؤاد، محمود حافظ إمام، وهنا الزاهد، ونرمين الفقي، وآخرين، وتأليف محمد صلاح العزب وإخراج شيرين عادل.