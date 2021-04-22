بعد انفصالهما.. أليكس رودريغيز ينشر صوراً لجنيفر لوبيز عبر انستغرام

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــرد: لا يدع أليكس رودريغيز انفصاله عن خطيبته السابقة جينيفر لوبيز يمنعه من الاحتفال بحدثٍ هام.

ونشر نجم البيسبول السابق فيديو عبر حسابه في إنستغرام في 21 نيسان (أبريل) للاحتفال بعيد ميلاد ابنته إيلا الثالث عشر. وضمّ مجموعة صور وفيديوات قصيرة لإيلا من بينها أكثر اللحظات العائلية التي لا تُنتسى.

وعلّق أليكس، الذي كان يرتدي قميصاً يحمل الرقم 13 خلال فترة اللعب مع فريق النيويورك يانكيز، على الفيدو “13، يا الهي، حمل هذا الرقم عدّة معانٍ مهمّة بالنسبة لي على مرّ السنين، لكنه اليوم أكثر تميزاً من أي وقت مضى. لا أصدّق أنّ إيلا بيلا أطفأت اليوم شمعتها الـ13. طفلتي أصبحت مراهقة رسمياً!”.

وأظهر الفيديو عدّة صور لأليكس مع إيلا وأختها ناتاشا (16 عاماً) وحرص الأخير على أن يشمل لوبيز في الفيديو.

وأعلن أليكس وجينيفر انفصالهما في 15 نيسان (أبريل) في بيان مشترك، جاء بعد أسابيع من نفيهما إشاعات انفصالهما وقالا إنهما كانا “يعملان على حلّ بعض الأشياء”.

ودامت علاقة لوبيز ورودريغيز أربعة أعوام وكانا يعيشان معاً مع أولادهما. وقبل انفصالهما، غالباً ما كانا ينشران صوراً لعائلتهما الكبيرة.