حقيقة عودة حنان ترك إلى التمثيل.. النجمة تحذر!

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــرد: خرجت الفنانة المصرية حنان ترك عن صمتها، إزاء ما راج على لسانها عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن عودتها للتمثيل، مجدداً، بعد غياب 8 سنوات، فضلاً عن خلعها الحجاب وبدء مرحلة جديدة مع الوسط الفني، مشددة على أن تلك الصفحات التي تحمل اسمها مزيفة.

وحذرت حنان ترك من انتحال شخصيتها من خلال صفحات على موقع فيسبوك تحديداً، مبينة أنها خاطبت إدارة الموقع لوقف تلك الحسابات المروجة لأخبار كاذبة على لسانها.

وعقبت حنان ترك، من خلال منشور لها في “إنستغرام”، أنها متوقفة تماماً عن النشر والتعامل مع “فيسبوك” لحين الرد على مطلبها ووقف الحسابات المزيفة.

وحسمت ترك الجدل السائد عبر السوشيال ميديا بشأن عودتها للتمثيل، مردفةً أن هناك صفحات تنشر كلاماً على لسانها وهي غير مسؤولة عنه مطلقاً.

واستطردت أنها تنتظر توثيق صفحتها على “فيسبوك” ووقتها سيعلم الجميع صفحتها الخاصة، مشددةً على أن تعاملها حالياً سيكون من خلال صفحتيها الموثقتين على “تويتر” و”إنستغرام”، وطالبت الجميع بعدم الانسياق وراء الصفحات المزورة المدعية أنها تخصها.