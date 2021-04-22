ياسمين عبد العزيز تشعل السوشيال ميديا برقصتها

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: منذ بداية الماراثون الدرامي الرمضاني، تحرص النجمة المصرية ياسمين عبد العزيز على مشاركة جمهورها بمقاطع فيديو من مسلسل “اللي مالوش كبير”، الذي تؤدي فيه دور البطولة إلى جانب زوجها الممثل أحمد العوضي.

ونشرت ياسمين مقطع فيديو لرقصة كانت تؤديها خلال أحد مشاهد العمل، بينما يظهر أحمد العوضي يشاهد رقصها بإعجاب.

وحظي الفيديو بعدد مشاهدات عالية تجاوز المليونين في أقل من 24 ساعة، إذ أشاد الجمهور بخفة دمها وروحها المرحة، مثنين على أدائها في المسلسل.

ويشارك في بطولة مسلسل “اللي مالوش كبير” إلى جانب ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي نخبة من نجوم الدراما المصرية، منهم: خالد الصاوي، وعايدة رياض، ودينا فؤاد، وأحمد صادق، وأحمد الرافعي، وإيمان السيد، وأحمد سعيد عبدالغني، ومحمود حافظ، وغيرهم، وهو من سيناريو وحوار عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفى فكري.

وتجسد ياسمين عبد العزيز في العمل شخصية “غزل”، الفتاة التي تنتمي لطبقة شعبية، والتي تدخل صراعاً مع “سيف الخديوي” أحمد العوضي، وفي ظل الصراع بينهما يقعان في الحب، ويتعاونان معاً لمواجهة عنصر الشر الذي يجسده الفنان خالد الصاوي.