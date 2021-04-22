جون ترافولتا يكشف كواليس رقصته الشهيرة مع الأميرة ديانا

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــرد: استذكر الممثل الأميركي الشهير جون ترافولتا رقصته الشهيرة مع أميرة القلوب الراحلة الأميرة ديانا، وتحدث عن كواليسها بعد مرور 36 عاماً عليها.

وسرد ترافولتا، خلال لقائه مع مجلة Esquire Mexico، تفاصيل اللحظة الأيقونية التاريخية عندما جمعته رقصة مع الأميرة ديانا في حفل عشاء مقام داخل البيت الأبيض عام 1985 من قِبل الرئيس الأميركي آنذاك رونالد ريغان، وسيدة أميركا الأولى نانسي ريغان، وقال إنه لم يكن يتوقع أن يُطلب منه أن يرقص مع الأميرة ديانا.

وأضاف ترافولتا أنه لم يقم بأية استعدادات لهذه اللحظة ولم يتدرب عليها بل كانت عفوية، وبالفعل اقترب من الأميرة الراحلة وطلب منها أن تنضم إليه في هذه الرقصة، وتابع أن الأمر كان شرفاً عظيماً بالنسبة إليه.

وتحدث ترافولتا أن تحية الأمير ديانا والوقوف بثقة وثبات أمامها لطلب الرقص كانا مهمة معقدة، لكن في النهاية استمتع الطرفان بالرقصة التي حازت إعجاب الجميع، ومازالت عالقة في أذهان العالم حتى يومنا هذا.

وقال ترافولتا إن الأميرة ديانا كانت تبتسم وترقص، لكنها في الحقيقة كانت حزينة.

وأشار ترافولتا إلى أن البيت الأبيض تحول كمسرح، وكانت الرقصة أشبه بالحلم. وتابع: “من كان يظن أن ذلك سيحدث يوماً ما، لكنني استطعت بذكاء الحصول على ذكرى سحرية خاصة جداً بالرقصة التي أديتها مع الأميرة ديانا”.