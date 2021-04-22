أغنيتان جديدتان لـ نوال الزغبي في عيد الفطر

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــرد: قررت النجمة اللبنانية نوال الزغبي تأجيل طرح الـ”ميني ألبوم” الذي كانت قد أعلنت مؤخرًا عن تحضيره، وقالت لمتابعيها في تغريدة عبر صفحتها الرسمية بموقع “تويتر” أنها ستصدره في وقت لاحق بعد عيد الفطر المبارك.

وأضافت نوال أن هذا الألبوم سيكون من إنتاج شركة “روتانا للصوتيات والمرئيات” وسيبصر النور بعد شهر من عيد الفطر، قائلةً: “Mini album ما رح ينزل عالعيد وبيتضمن ٤ اغنيات ٢ باللهجة المصرية ١ باللهجة اللبنانية ١ باللهجة الخليجية من انتاج شركة”.

كما كشفت نوال عن مفاجأة سارة لمحبّيها وقالت في تغريدة أخرى أنها ستصدر في عيد الفطر أغنيتين باللهجة المصرية، مضيفةً أنها لن تصوّرهما على طريقة الفيديو كليب.

الجدير ذكره، أن نوال الزغبي تواصل حصد نجاح كليب أغنية “عقلي وقف” الذي تعاونت فيه مع المخرج فادي حداد، حيث حقق العمل أكثر من 5 ملايين مشاهدة في شهر واحد.

وأغنية “عقلي وقف” من كلمات أحمد حسن راؤول، وألحان أحمد زعيم، وتوزيع، وميكس، وماستر وسام عبد المنعم.