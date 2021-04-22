أبرز ترشيحات جوائز الأوسكار 2021.. تعرّف عليها

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - توزع جوائز الأوسكار، التي تمنحها أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة الأمريكية، في حفل يقام، الأحد، في لوس أنجلوس وتبثه قناة "إيه.بي.سي".

وحرص منظمو احتفال توزيع جوائز الأوسكار الذي سيقام حضورياً في نهاية الأسبوع المقبل على تفادي أي مجازفة فيما يتعلق بجائحة "كوفيد-19"، واكتفوا بسجادة حمراء "صغيرة جداً"، ولم يوجهوا دعوات إلى أبرز أقطاب هوليوود، وجعلوا للكمامات دوراً "مركزياً".



وفيما يلي قائمة بأبرز الترشيحات في الفئات الرئيسية:

أفضل فيلم

- أرض الرُحل "نومادلاند"

- "ذا ترايل أوف ذا شيكاجو 7"

- مانك

- شابة واعدة" (برومسينج يانج وومن)

- ميناري

- الأب" (ذا فاذر)

- صوت المعدن" (ساوند أوف ميتال)

- يهوذا والمسيح الأسود" (جوداس آند ذا بلاك ميسايه)

أفضل ممثل

- تشادويك بوزمان "ما رينيز بلاك بوتوم"

- أنتوني هوبكينز - "الأب" (ذا فاذر)

- ريز أحمد - "صوت المعدن" (ساوند أوف ميتال)

- جاري أولدمان - (مانك)

- ستيفن يون - (ميناري)

أفضل ممثلة

- كاري موليجان - "شابة واعدة" (بروميسنج يانج وومن)

- فرانسيس مكدورماند - "أرض الرُحل" (نومادلاند)

- فانيسا كيربي - "بقايا امرأة" (بيسز أوف إيه وومن)

- فيولا ديفيس - (ما رينيز بلاك بوتوم)

- آندرا داي - "الولايات المتحدة في مواجهة بيلي هوليداي" (ذا يونايتد ستيتس فيرسس بيلي هوليداي)

أفضل مخرج

- كلوي تشاو - "أرض الرُحل" (نومادلاند)

- ديفيد فينشر - (مانك)

- إميرالد فينل - "شابة واعدة" (بروميسينج يانج وومن)

- لي أيزاك تشونج - (ميناري)

- توماس فينتربرج - "جولة أخرى" (آناذر راوند)

أفضل ممثل مساعد

- دانييل كالويا - "يهوذا والمسيح الأسود" (جوداس آند ذا بلاك ميسايه)

- ساشا بارون كوين - (ذا تريال أوف ذا شيكاجو 7)

- ليزلي أودوم جونيور - "ليلة في ميامي" (وان نايت إن ميامي)

- بول ريسي - "صوت المعدن" (ساوند أوف ميتال)

- لاكيث ستانفيلد - "يهوذا والمسيح الأسود" (جوداس آند ذا بلاك ميسايه)

أفضل ممثلة مساعدة

- أوليفيا كولمان - "الأب" (ذا فاذر)

- أماندا سايفريد - (مانك)

- جلين كلوس - (هيلبيلي إليجي)

- يون يوه-جونج - (ميناري)

- ماريا باكالوفا - (بورات صبسيكونت موفيفيلم)

أفضل سيناريو مكتوب خصيصاً للسينما

- يهوذا والمسيح الأسود" (جوداس آند ذا بلاك ميسايه)

- (ميناري)

- شابة واعدة" (بروميسنج يانج وومن)

- صوت المعدن" (ساوند أوف ميتال)

- (ذا تريال أوف ذا شيكاجو 7)

أفضل سيناريو مقتبس

- (بورات صبسيكونت موفيفيلم)

- "الأب" (ذا فاذر)

- أرض الرُحل" (نومادلاند)

- ليلة في ميامي" (وان نايت إن ميامي)

- النمر الأبيض" (ذا وايت تايجر)