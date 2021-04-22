تضامنا مع التشيك.. سلوفاكيا تطرد 3 دبلوماسيين روس

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت سلوفاكيا، الخميس، طرد 3 دبلوماسيين روس من أراضيها؛ تضامنا مع جمهورية التشيك في أزمتها الدبلوماسية الحالية مع موسكو.

وقال رئيس وزراء سلوفاكيا، إدوارد هيغر، إنّ بلاده قررت طرد 3 دبلوماسيين روس في إطار الخلاف الدبلوماسي المستمر بين جارتها تشيكيا وروسيا.

وأضاف هيغر: "ينبغي على ثلاثة أعضاء في البعثة الدبلوماسية الروسية أن يوقفوا أنشطتهم في سلوفاكيا ولديهم سبعة أيام لمغادرة البلاد".

وفي وقت سابق الخميس، حددت التشيك "سقفا" لعدد الدبلوماسيين الروس على أراضيها، وقال وزير خارجيتها ياكوب كولهانك، إن بلاده تمهل روسيا حتى نهاية شهر مايو/ أيار لسحب دبلوماسييها العاملين في العاصمة براغ بهدف جعل عدد الموظفين في سفارتي البلدين متساوٍ.

ولم يذكر المسؤول التشيكي، في تصريحاته الإعلامية، عدد دبلوماسيي بلاده في روسيا.

وسارعت موسكو بالرد على الخطوة التشيكية، إذ قالت الخارجية الروسية في تعليق مقتضب "سنرد قريبًا على الإجراءات التشيكية الأخيرة التي تم اتخاذها ضد دبلوماسيينا".



ويأتي هذا التطور في ظل أزمة متصاعدة بين البلدين اندلعت قبل أيام مع اتهام التشيك أجهزة الاستخبارات الروسية بتدبير تفجيرات دامية في الأراضي التشيكية عام 2014.

وخلال الأيام الماضية، ترك 18 دبلوماسيا روسيا صنّفتهم الاستخبارات التشيكية على أنهم جواسيس، مناصبهم في التشيك، مقابل مغادرة 20 دبلوماسيا تشيكيا مقرهم في موسكو.

كما قررت الحكومة التشيكية، الإثنين الماضي، استبعاد وكالة الطاقة الذرية الروسية "روساتوم" من مناقصة لبناء وحدة جديدة في محطة نووية تشيكية، وأوقفت خطط لشراء اللقاح الروسي المضاد لفيروس "كورونا".