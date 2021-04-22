"تحول آمن".. مبعوث فرنسي يعلن دعم "العسكري" في تشاد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن المبعوث الفرنسي إلى السودان، جان ميشيل ديموند، أن باريس تدعم المجلس العسكري في تشاد، حاثا الأخير على قيادة تحول آمن بهذا البلد.

جاء ذلك في تصريحات إعلامية أدلى بها المبعوث الفرنسي بالعاصمة السودانية الخرطوم، عقب لقائه نائب رئيس مجلس السيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو "حميدتي".

ونقل بيان صادر عن مجلس السيادة السوداني عن ديموند قوله إنه يحث المجلس العسكري الانتقالي في تشاد للعمل على قيادة تحول سريع وآمن نحو الانتقال للديمقراطية.

والثلاثاء، أعلن جيش تشاد تشكيل مجلس عسكري انتقالي لإدارة البلاد برئاسة محمد إدريس ديبي نجل الرئيس الراحل عقب مقتل والده متأثرا بجروح أصيب بها أثناء تواجده في ساحة المعارك بمواجهة متمردين شمالي البلاد.



ووفق البيان، بحث حميدتي مع المبعوث الفرنسي تطورات الأوضاع في جمهورية تشاد، عقب رحيل رئيسها.

واتفق الجانبان على ضرورة التنسيق والعمل معا من أجل إستقرار الأوضاع في تشاد.

وأوضح المبعوث الفرنسي أن لقائه مع نائب رئيس مجلس السيادة تم بطلب من وزير الخارجية الفرنسي، لمناقشة الأوضاع في جمهورية تشاد مع الجانب السوداني.

وأشار إلى أن السودان وفرنسا يتشاركان الأهداف نفسها، المتعلقة بضرورة المحافظة على الأمن والاستقرار في تشاد.

وقال المبعوث الفرنسي إن ما يحدث في تشاد يؤثر في السودان والعكس صحيح، لافتا إلى أن النموذج الناجح في السودان والمتمثل في تجربة حكومة انتقالية مشتركة بين المدنيين والعسكريين، يمكن أن يكون ملهما للنجاح للتشاديين، رغم عدم تطابق الأوضاع في البلدين.