شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة السيناريست الكبير مصطفى محرم والجنازة غدا بالسيدة نفيسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحل قبل قليل السيناريست الكبير الاستاذ مصطفي محرم، وتقرر إقامة صلاة الجنازة غدا الجمعة بمسجد السيدة نفيسة بعد صلاة الجمعة.

وكان الكاتب والسيناريست الكبير مصطفى محرم تعرض لوعكة صحية نقل على إثرها لغرفة العناية المركزة بأحد المستشفيات الخاصة، حيث أعلن نجله حسين مصطفى محرم الخبر على حسابه بموقع فيس بوك وكتب: "والدى فى العناية المركزة.. أرجو الدعاء".

وظهر مصطفى محرم فى برنامج "صاحب السعادة" مع الإعلامية إسعاد يونس فى شهر يناير الماضى، خلال الحلقة ظهر فيها أبناء نور الشريف في مسلسل "لن أعيش في جلباب أبى" والذى كتبه "محرم"، وأكد خلال اللقاء أن المنتجة ناهد فريد شوفى اتصلت به ومعها رواية تريد تحويلها إلى مسلسل، وهى قصة لإحسان عبد القدوس اسمها "لن أعيش فى جلباب أبى" مضيفاً أنه عندما قرأها لم تجذبه ولم يكن يعرف يختار فيها شخصية البطل.

وأضاف مصطفى محرم: "اتفقنا فى الأول على أن بطل المسلسل هايكون محمود عبد العزيز، وعملت ملخص، وفى الوقت ده محمود انشغل فى عمل تانى، فاخترنا نور الشريف، ولما قرأ الملخص قالى مش شايف دور ليا، وإن دور الواد ابنى أكبر منى، فقلتله اصبر أسبوع وبعتله أول حلقتين وتانى يوم كلمنى وقالى أيوه هو ده اللى أنا عاوزه أنا معاكم.

وكشف مصطفى محرم خلال اللقاء أنه رشح يسرا فى البداية لمسلسل "لن أعيش فى جلباب أبى"، لكن وجد أنها جميلة ولن تصلح للحارة الشعبية، مضيفاً: "بعد كده قلت معالى زايد، لكن المخرجة رباب حسين قالت لا، معالى زايد بتعمل مشاكل كتير، فقلتلهم خلاص اختاروا الشخصية براحتكوا، واختاروا عبلة كامل، ومكنتش أعرفها وقالولى إنها هتعجبنى، أما شخصية المعلم سردينة كمان كان المفروض حسن حسنى بس اتخانق معاهم على الفلوس، وجه عبد الرحمن أبو زهرة لم يقرأ غير أول مشهد ودخل صور على طول.

يذكر أن السيناريست مصطفى محرم كتب العديد من الأعمال المهمة فى السينما والدراما وأبرزها أفلام "أغنية على الممر"، "ولا يزال التحقيق مستمراً"، "مع سبق الإصرار"، "الحب وحده لا يكفى"، "الباطنية"، "وكالة البلح"، "درب الهوى"، "حتى لا يطير الدخان"، "الراقصة والطبال"، "أرجوك أعطنى هذا الدواء"، "الحب فوق هضبة الهرم"، "السكاكينى"، "لعدم كفاية الأدلة"، "أبناء وقتلة"، "المرأة الحديدية"، "اغتيال مدرسة"، "الهروب"، "حارة برجوان"، "سمارة الأمير"، "الغرقانة"، "دانتيلا" و"حائط البطولات" وغيرها.

كما قدم مسلسلات "رد قلبى"، "عائلة الحاج متولى"، "العطار والسبع بنات"، "مشوار امرأة"، "على يا ويكا"، "ريا وسكينة"، "قاتل بلا أجر"، "الباطنية"، "زهرة وأزواجها الخمسة"، "سمارة"، "ميراث الريح"، "مولد وصاحبه غياب" وغيرها.