شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم البيت الفنى للفنون الشعبية يقدم "التغريبة " بقاعة صلاح چاهين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يفتتح اليوم البيت الفنى للفنون الشعبية والإستعراضية بقياده الدكتورعادل عبده العرض المسرحى " التغريبة" بنت الزناتى، من إخراج منار زين، وتأليف بكرى عبد الحميد، فى تمام الساعة التاسعة مساءً على قاعة صلاح چاهين وهو نص مستوحى من السيرة الهلالية ويقدم بشكل معاصر، وتدورأحداث العرض حول أبطال السيرة الهلالية "أبو زيد الهلالى، وسعده بنت الزناتى، الزناتى خليفة، ودياب ابن غانم" .

حيث يجسد الصراع بين شخصية دياب وسعدة التى سلمت مفاتيح تونس للهلايله ويقوم دياب بمطاردتها فتستنجد هى بأبطال السيرة الهلالية، لتبدأ أحداث العرض تتحول لحالة درامية مختلفة لنرى أحداث فلاش باك من السيرة الهلالية وكأنها بانوراما.

العرض بطولة فاطمة عادل، محمد حفظى ، يوسف عبيد ، محمد عمر ، أحمد يحي ، سارة رضا ، عبد البارى سعد ، أحمد شومان ، وكيروجراف رضا كامبا ، وموسيقى وألحان هانى عبد الناصر ، سينوغرافيا عمرو الأشرف ، مخرج منفذ محمد أشرف وطارق دياب.