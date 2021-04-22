شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. وزيرة الثقافة تكرم نادية الجندى فى احتفالية العاشر من رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تكرم الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، مساء اليوم نجمة الجماهير نادية الجندي ضمن احتفال قطاع شؤون الإنتاج الثقافى برئاسة المخرج خالد جلال، بذكرى نصر العاشر من رمضان، كما سيتم تكريم مجموعة من أبطال القوات المسلحة، وعدد من نجوم ونجمات الفن، الذين قدموا أعمالًا فنية وطنية، وذلك فى الثامنة والنصف من مساء اليوم الخميس، على مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون بدار الأوبرا المصرية .

نجمة الجماهير قدمت عدة أعمال سينمائية وطنية تناولت فيها الصراع العربي الاسرائيلي وقدمت فيلمين " مهنة في تل ابيب " و" 48 ساعة في اسرائيل " كما قدمت اعمال اخري حاربت فيها الارهاب وتجار المخدرات والمافيا الدولية .

يأتى ذلك فى الليلة الرابعة لبرنامج "هل هلالك" بنسخته الخامسة، ويلي التكريم حفل غنائى تحييه الفنانة "مي فاروق"، حيث تشدو بباقة متنوعة من الأغانى الوطنية والدينية، بحضور كوكبة من الشخصيات الهامة وقيادات وزارة الثقافة.

كما يتضمن برنامج الاحتفال افتتاح معرض " انتصارات العاشر من رمضان فى الوثائق المصرية" الذى تنظمه الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية برئاسة الدكتورة نيفين محمد موسى، بالتعاون مع القطاع، وذلك بقاعة آدم حنين بمركز الهناجر للفنون، تحت إشراف شادى سرور مدير عام مركز الهناجر للفنون، ويستمر المعرض حتى ٢٤ أبريل الجارى .