شكرا لقرائتكم خبر عن "اللى مالوش كبير".. هل تصاب ياسمين عبد العزيز ودينا فؤاد بالرصاص الليلة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت أحداث الحلقة التاسعة من مسلسل "اللى مالوش كبير"، بذهاب قدرية "دينا فؤاد" إلى رفعت الذهبى "خالد سرحان"، لمعرفة مكان عزبة الخديوى"أحمد العوضى" وطلب توصيلها لكنها رفضت، وطلبت أن تمشي خلفه بسيارة أخرى وليس معه.

وتذهب قدرية للعزبة وفي الوقت الذى يتحدث فيه الخديوى وغزل تفاجئهما قدرية بالصراخ والغضب، وفي وسط انفعالها يسمع دوى رصاص بالمكان، فمن مطلق الرصاص عليهما؟، وهل سيصاب أحدهما بطلق نارى؟، هذا ما ستكشفه الأحداث فى الحلقة العاشرة اليوم الخميس.

مسلسل "اللى ملوش كبير"، يُعرض يوميا فى تمام الساعة 9 مساء على قناة cbc، ويعاد الساعة 2:15 صباحا و5 مساء، بينما يُعرض علىقناة CBC دراما الساعة 10.45 مساء ويعاد 4.30 صباحا و6 مساء.

مسلسل "اللى ملوش كبير" تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج مصطفى فكرى وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة ياسمين عبد العزيز وأحمدالعوضى، وخالد الصاوى، ودينا فؤاد، وأحمد سعيد عبد الغنى، ودنيا عبد العزيز، ومحمود حافظ، وإيمان السيد، وأحمد عبد الله محمود،ومحمد عبد العظيم، ومحمود ياسين "جونيور" وحلا زلط، وتدور أحداثه فى إطار اجتماعى أكشن.