شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صبحي يستعيد ذكريات شريكته فى "يوميات ونيس": مايسة ستظل دائماً معنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التصق اسم الفنان الكبير محمد صبحي بالراحلة سعاد نصر، فجمعتهما الكثير من الأعمال إلا أن مسلسل "يوميات ونيس" بأجزائه يظل العمل الأشهر الذي اشتهرا فيه بشخصيتي "ونيس ومايسة"، وبين الحين والآخر يستعيد الفنان محمد صبحي ذكرياته مع شريكته الفنية سعاد نصر بصور من الذكريات وكواليس من الأعمال التي جمعتهما.



محمد صبحى على فيس بوك

وشارك الفنان محمد صبحي، صورة للفنانة الراحلة سعاد نصر على صفحته الرسمية بموقع "فيس بوك"، منذ قليل، وعلق قائلا: " مايسة ستظل دائماً معنا.. صورة سعاد نصر .. من داخل مدينة سنبل".



صورة مايسة

اشتهرت الفنانة سعاد نصر بتلقائيتها، حيث أضحكت قلوب محبيها وعلى أعمالها تربى جيل التسعينات وارتبطوا بشخصية "ماما مايسة" فى مسلسل "يوميات ونيس" مع الفنان الكبير محمد صبحى.

ولدت سعاد نصر فى 12 مارس 1953، وتخرجت فى المعهد العالي للفنون المسرحية 1975، وبين المسرح والسينما تنوعت أعمالها وكانت انطلاقتها مع فيلم "الغيرة القاتلة" 1982 وقدمت بعده أفلاما أخرى منها: "المتوحشة" و"حدوتة مصرية" و"صايع بحر" و"علي سبايسى" ومسلسل "جحا المصرى".

تزوجت سعاد نصر فى حياتها مرتين، الأولى كانت من الفنان أحمد عبد الوارث وأنجبت منه طارق وفيروز والثانية كانت من مهندس بترول، ومثلما انتزعت ضحكات محبيها من قلوبهم انتزعت أيضا الآهات والدموع بعدما دخلت في غيبوبة نتيجة لإعطائها جرعة مخدر، تمهيدًا لإجراء عملية لشفط الدهون، فاستمرت الغيبوبة عاما كاملا حتى رحلت في 5 يناير 2007 وصاحب وفاتها اتهامات وجهت لطبيب التخدير المسئول عن العملية الذى تم تبرئته فى النهاية.