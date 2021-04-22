شكرا لقرائتكم خبر عن عارفه عبد الرسول عن مشهد وفاتها فى موسى: "كنت خايفة الباروكة تقع" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الفنانة عارفة عبد الرسول، عن كواليس تصوير مشهد وفاتها في مسلسل " موسى"، للنجم محمد رمضان، وعن خوفها لحظة التصوير من أن الباروكة تقع في المشهد.

وكتبت عارفة، عبر حسابها على فيس بوك، قائلة:" المشهد اتعاد أكتر من مرة وكل مرة محمد رمضان بيجود وفجأة يقول نعيد تانى مش عاجبنى أنا كل خوفى على الباروكة أحسن تقع".



عارفة عبد الرسول

وخيم الحزن على موسى - محمد رمضان - ضمن أحداث الحلقة التاسعة من المسلسل موسى، حيث شهدت الحلقة وفاة حنفية- عارفة عبد الرسول، وذلك رغم نجاتها من الأفعى التى كانت تقترب منها فى نهاية الحلقة 8، وشهدت الحلقة عودة موسى- محمد رمضان- للعمل مع الخواجة مرة أخرى، إلا أن رامى وحيد- فخر- رتب مع "غالى" مسئول العمال لدى الخواجة بتدبير حادث سرقة واتهام موسى بسرقة جنيه من فخر.

قام غالى بتخدير موسى ودفنه فى الرمل إلا أن ابنة الخواجة أنقذته ليجرى مسرعا إلى الأجزاخانة ليشترى الدواء لوالدته، إلا أنه يجدها قد فارقت الحياة قبل أن يصل إليها.

قناة dmc تعرض مسلسل "موسى" للنجم محمد رمضان على شاشتها حصريا فى الساعة 6:30 مساء خلال شهر رمضان، ويعاد الساعة 11.30 مساء و11:00 صباحا.

مسلسل "موسى" بطولة محمد رمضان، سمية الخشاب، عبير صبرى، رياض الخولى، سيد رجب، صبرى فواز، منذر رياحنة، هبة مجدى، فريدة سيف النصر، عارفة عبد الرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبد الخالق وعدد آخر من ألفنانين، وتأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة وإنتاج شركة سينرجى، وتدور أحداثه فى إطار من الدراما الصعيدى.