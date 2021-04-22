شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. نيللى كريم أجازة من تصوير مسلسلها "ضد الكسر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصلت النجمة نيللى كريم على أجازة من تصوير مسلسلها "ضد الكسر" اليوم الخميس بسبب أعمال الديكور، ومقرر أن تستأنف التصوير بعد غد المقبل فى ديكور الفيلا التى تقيم فيها.

فى السياق ذاته يواصل المخرج أحمد خالد مونتاج الحلقات التى تعرض بقناة cbc طوال أيام شهر رمضان.

وشهدت أحداث الحلقة 9 من مسلسل "ضد الكسر" بمغادرة نيللى كريم - سلمى المستشفى، وتحاول أن تصل لزوجها كريم - محمد فراج ولا تعلم أين هو، فتلجأ لصديقتها نادين - لقاء الخميسى لكى تخبرها أنها ستخرج من المستشفى ولا تعلم شيئا عن زوجها.

وتتوالى الأحداث بذهاب محمد فراج "كريم" إلى مايا - سينيتا خليفة، والذي حدث خلاف بينهما وأبلغته أنها ستنهي علاقتها به، أو أنه يعلن لكل الناس أنه سيتزوجها، ويعود إلى المنزل ليفاجأ بوجود سلمى فى المنزل ويسألها عن الرجل الذى كان فى المنزل وقت وقوع الحادث، لتخبره بالحقيقة، وأنه كان على علاقة بشقيقتها ملك - تارا عماد.